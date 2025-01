Morgan Stanley, profitti in forte crescita nel 2024

Un anno straordinario per Morgan Stanley, che ha visto i suoi profitti aumentare del 47% nel 2024, raggiungendo i 13,39 miliardi di dollari. Anche il fatturato ha segnato una crescita significativa, salendo del 14% a 61,76 miliardi di dollari. Questi risultati superano le aspettative degli analisti, dimostrando la robustezza della banca sul mercato.

Nel quarto trimestre Morgan Stanley ha registrato profitti netti per 3,714 miliardi di dollari, pari a 2,22 dollari per azione, segnando un incremento del 145% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Anche i ricavi trimestrali sono saliti del 5% a 16,223 miliardi di dollari, superando le previsioni che indicavano utili per 1,7 dollari per azione e ricavi per 15,03 miliardi.