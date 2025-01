UK, BP annuncia tagli significativi per ridurre i costi aziendali

Il gruppo britannico degli idrocarburi BP ha recentemente comunicato l’intenzione di attuare significativi tagli al personale, con l’obiettivo di ridurre i costi aziendali e migliorare la competitività. L’annuncio prevede la riduzione di 4.700 posti di lavoro interni, oltre a 3.000 posti tra i subappaltatori, per un totale complessivo di 7.700 tagli.

Questa strategia di riduzione del personale si inserisce in un più ampio programma pluriennale di semplificazione e rifocalizzazione delle attività di BP. Il comunicato stampa rilasciato dall’azienda sottolinea come queste azioni siano necessarie per affrontare le sfide del mercato energetico attuale e posizionare BP come leader nel settore.