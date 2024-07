Microsoft investe 2,2 miliardi di euro in un nuovo data center in Spagna

Microsoft ha deciso di investire 2,2 miliardi di euro in un nuovo progetto di data center situato nella regione del nord-est dell’Aragona, in Spagna. L’annuncio è stato fatto dal governo regionale, che mira a trasformare l’area in un hub centrale per il cloud computing.

Questo investimento si aggiunge ad altri progetti già annunciati negli ultimi anni dal colosso americano nel settore del cloud computing. Con questo nuovo progetto, l’importo totale degli investimenti previsti da Microsoft nella regione sale a 6,7 miliardi di euro.