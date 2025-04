Borse cinesi in calo: Shenzhen ha perso l’1,1%

Le Borse cinesi hanno registrato una chiusura in ribasso, influenzate negativamente dai settori degli elettrodomestici, dei prodotti di consumo e delle azioni hardware. Questo calo è stato innescato dall’annuncio degli Stati Uniti riguardo l’imposizione di nuovi dazi, una mossa che ha suscitato preoccupazioni tra gli investitori. Tra i titoli maggiormente colpiti, Huali Industrial Group ha visto un calo del 14%, mentre Lens Technology ha subito una diminuzione dell’11%. Anche GoerTek e Midea Group hanno registrato perdite significative, rispettivamente del 10% e del 3,4%.

In controtendenza, le azioni del settore immobiliare hanno mostrato segnali di crescita, con China Vanke in aumento dell’1,4% e Poly Developments & Holdings in rialzo dell’1,2%. L’indice di Shanghai ha chiuso la giornata in ribasso dello 0,2% a 3342,01 punti, mentre l’indice composito di Shenzhen è sceso dell’1,1% e il ChiNext Price Index ha registrato una diminuzione dell’1,9%.