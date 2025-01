Meta: investimenti fino a $65 miliardi in AI nel 2025

Meta ha annunciato piani per di investire fino a 65 miliardi di dollari in progetti legati all’intelligenza artificiale entro il 2025. Questi progetti includono la costruzione di un imponente data center e un incremento nelle assunzioni del team dedicato all’AI.

L’azienda mira a portare online oltre 1 gigawatt di potenza di calcolo e ad avere a disposizione oltre 1,3 milioni di unità di elaborazione grafica (GPU) entro la fine di quest’anno.

Questo investimento è visto come una mossa strategica per guidare la crescita futura e posizionare Meta come leader nelle capacità di AI, nonostante i potenziali rischi di eccessiva spesa.