Mercato lavoro Usa: richieste sussidi disoccupazione scendono al minimo in tre mesi

Nella settimana terminata il 10 settembre, il numero dei lavoratori americani che hanno fatto richiesta per ricevere per la prima volta i sussidi di disoccupazione è sceso per la quinta settimana consecutiva, attestandosi al minimo degli ultimi tre mesi, a quota 213.000. Il dato è stato decisamente migliore delle 226.000 unità attese dagli analisti.

La media mobile delle ultime quattro settimane è scesa a 224.000 unità, dalle 232.000 unità precedento.

Continuano a essere dunque più che positive le informazioni che arrivano dal mercato del lavoro Usa.

Il numero dei lavoratori americani che percepiscono i sussidi di disoccupazione si è attestato a 1,403 milioni, meglio degli 1,475 milioni attesi, in lieve crescita rispetto agli 1,401 milioni della settimana precedente.