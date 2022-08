Market mover: l’agenda macro di oggi 26 agosto. Alle 16 parla Powell a Jackson Hole

Finale di settimana denso di spunti. L’agenda macro di oggi 26 agosto 2022 prevede per la zona euro in mattinata in primo piano gli indicatori di fiducia dei consumatori per la Francia e l’indice di fiducia di imprese e consumatori per l’Italia. Sempre in Italia prevista l’asta Bot a sei mesi.

Volgendo lo sguardo negli Usa, nel pomeriggio in uscita l’indice PCE core Price, la bilancia commerciale di luglio e il dato sulle spese personali.

Oggi prosegue il simposio annuale di Jackson Hole che chiuderà i battenti domani. Previsto per le 16 l’intervento del presidente della Fed Jerome Powell.