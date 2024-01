Macy’s respinge offerta di acquisizione da $5,8 miliardi

Macy’s ha annunciato di non essere interessata all’offerta di acquisizione proposta da Arkhouse Management e Brigade Capital Management. Il colosso statunitense del retail sostiene che l’offerta da $5,8 miliardi o $21 per azione, non presenti un “valore convincente”. Questa proposta implica un premio di circa il 19% rispetto al prezzo di chiusura di Macy’s venerdì.

La proposta è stata fatta il mese scorso e Arkhouse ha minacciato di portare la sua offerta direttamente agli azionisti se Macy’s non intensifica le negoziazioni. Tuttavia, il consiglio di amministrazione di Macy’s ha deciso di non “stipulare un accordo di non divulgazione o fornire informazioni di due diligence ad Arkhouse e Brigade”.

Arkhouse ha affermato che i consulenti di tutte le parti coinvolte hanno avuto conversazioni preliminari e che il finanziamento dell’operazione è stato discusso. Ha inoltre esortato Macy’s a “impegnarsi rapidamente in discussioni in buona fede”, sottolineando che le azioni si sono ritirate dai massimi raggiunti dopo la presentazione dell’offerta. “Siamo fortemente motivati a concludere l’acquisizione di Macy’s e siamo pronti a intraprendere tutte le azioni necessarie, incluso il coinvolgimento diretto con gli azionisti, per raggiungere questo obiettivo”, ha detto l’investitore. “Incoraggiamo la società a risponderci questa settimana.”