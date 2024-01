Salcef: nuovi contratti per oltre €360 milioni

Salcef Group ha reso noto che le controllate Salcef S.p.A., Euro Ferroviaria s.r.l. e Coget Impianti s.r.l. sono prime in graduatoria ed in alcuni casi hanno già ricevuto l’aggiudicazione di contratti, per complessivi 364 milioni di euro, con clienti nazionali ed europei nel settore della trazione elettrica, sottostazioni, segnalamento ferroviario e linee di trasmissione.

Le aggiudicazioni, sottoposte alle usuali verifiche documentali, porteranno, all’esito delle stesse, alla firma dei relativi contratti di appalto entro breve termine.

La parte principale delle nuove commesse nell’ambito del network ferroviario italiano riguarda attività di manutenzione e di rinnovamento di impianti di trazione elettrica e la costruzione e manutenzione di sottostazioni elettriche in esecuzione di nuovi Accordi Quadro triennali, nonché la realizzazione di impianti di segnalamento ferroviario per il progetto di realizzazione del sistema di controllo europeo della circolazione ferroviaria “ERTMS” su linee del centro Italia.

Inoltre: la municipalità di Padova, tramite una sua controllata, ha aggiudicato il contratto a valere su fondi PNRR per la costruzione della nuova tramvia SIR2, nell’ambito del quale Salcef S.p.A. è responsabile per le attività di elettrificazione e segnalamento; il Comune di Napoli ha affidato a Euro Ferroviaria s.r.l. il contratto per la fornitura e realizzazione dell’impianto di segnalamento e telecomunicazioni della linea tranviaria 4 della città; ASTRAL S.p.A., la società della Regione Lazio preposta alla gestione di linee ferroviarie regionali, ha affidato un contratto per la realizzazione di nuove sottostazioni elettriche nella linea Roma–Viterbo.

Infine, Coget Impianti si è aggiudicata da Terna S.p.A. tre Accordi Quadro per la manutenzione delle linee elettriche aeree e per la posa cavi con relative opere civili, mentre dal cliente austriaco Tiroler Wasserkraft AG due contratti per la realizzazione di elettrodotti. Le commesse genereranno un importante incremento della capacità produttiva della Business Unit Energy del Gruppo, la quale ha prodotto ricavi per 76,4 milioni di euro nei primi nove mesi del 2023.