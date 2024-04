Lufthansa, accordo salariale per il personale navigante: +16,5% in tre anni

La compagnia aerea tedesca Lufthansa e il suo personale navigante hanno finalmente trovato un accordo dopo cinque mesi di intensi negoziati, che sono stati segnati da una serie di scioperi. L’accordo raggiunto prevede un sostanziale incremento salariale per gli equipaggi di volo, che vedranno le loro retribuzioni aumentare del 16,5% distribuite in tre fasi nell’arco di tre anni, come confermato dal sindacato Ufo attraverso un comunicato stampa.

In aggiunta all’aumento salariale, i 19.000 dipendenti interessati beneficeranno di un bonus una tantum di 3.000 euro. La necessità di arrivare a un accordo è stata sottolineata dai numerosi scioperi che hanno costellato il periodo di trattative, evidenziando la determinazione del personale di volo nel raggiungere un risultato soddisfacente.

“Nonostante tutti gli sforzi per allentare l’escalation, non è stato possibile evitare un conflitto sociale per convincere Lufthansa della serietà delle nostre richieste. Ma possiamo essere molto soddisfatti del risultato”, ha dichiarato Harry Jaeger, capo negoziatore di Ufo. L’accordo raggiunto in queste ore segue quello raggiunto a fine marzo con il personale di terra, che ha visto un aumento salariale del 12,5%.