L’Oro resta vicino ai massimi storici di 2.560,65 dollari

Il mercato dell’oro continua a mostrare un forte rialzo, con il future dicembre che si avvicina ai massimi storici di 2.560,65 dollari, segnando un incremento dello 0,56%. Parallelamente, il contratto spot ha raggiunto i 2.524,72 dollari, in aumento dello 0,5%.

Il recente intervento del presidente della Fed, Jerome Powell, durante il simposio dei banchieri centrali a Jackson Hole, ha confermato la possibilità di un imminente taglio dei tassi, alimentando così la crescita dei prezzi dell’oro. Alex Ebkarian, direttore operativo e cofondatore di Allegiance Gold, ha dichiarato che una “gestione attenta del cambiamento di politica monetaria” potrebbe “dare un ulteriore impulso ai prezzi del metallo, spingendoli potenzialmente verso la fascia di 2.550-2.600 dollari”.

Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente, in particolare i recenti scontri tra Israele e Hezbollah e i lenti progressi nei colloqui per il cessate il fuoco a Gaza, hanno contribuito all’incertezza e, di conseguenza, al rialzo dei prezzi dell’oro. Inoltre, la domanda di oro in India rimane robusta in vista delle festività di Divali, grazie anche alla riduzione dei dazi all’importazione che ha reso il metallo prezioso più accessibile per gli acquirenti locali.