Leonardo: contratto con Armaereo per l’aggiornamento dei C-27J dell’Aeronautica Militare

Leonardo e la Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità (Armaereo) del Ministero della Difesa, nella giornata di oggi hanno firmato un contratto per un importante step di aggiornamento della flotta dei C-27J Spartan in dotazione all’Aeronautica Militare.

Grazie a questo contratto, il C-27J dell’Aeronautica Militare riceverà un significativo aggiornamento della suite avionica, (basato sulla integrazione di nuovi equipaggiamenti, quali il Mission Computer, il Flight Management System, gli Head Up e Head Down Displays, il sistema di comunicazione radio e satellitare) del sistema di autoprotezione ed altri aggiornamenti che consentono di migliorare ulteriormente la flessibilità e l’operatività del velivolo.

Anche il sistema addestrativo verrà aggiornato di conseguenza sia a livello di training devices (aggiornamento del simulatore) che di courseware (materiale didattico) e relative pubblicazioni tecniche.

Il contratto prevede l’aggiornamento del velivolo caposerie, cui potrebbe far seguito il retrofit dei restanti 11 velivoli.

Lo Spartan rispecchia bene l’essenza stessa del concetto di sicurezza nazionale, dimostrandosi uno dei migliori assetti per il supporto alle operazioni delle forze di difesa e per il loro fondamentale contributo ai compiti di protezione civile essendo un aereo in grado di raggiungere la popolazione nelle aree più impervie e remote.

Oltre all’Aeronautica Militare Italiana anche l’Australia, la Romania e gli operatori statunitensi dello Spartan, US SOCOM e US Coast Guard, hanno scelto l’aggiornamento del C-27J, un velivolo in continua evoluzione in grado di svolgere molteplici missioni nei contesti operativi più sfidanti.

Intanto, a Piazza Affari il titolo Leonardo si trova al momento in rialzo dello 0,14% trovandosi così a quota 10,9 euro ad azione.