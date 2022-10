Lavoro: più di 7 su 10 ha cambiato occupazione almeno una volta per fare carriera

Cambiare lavoro raramente è una decisione facile e non è semplice fare ipotesi sui motivi che spingono le persone a farlo. Ma quante persone si licenziano per cambiare lavoro e perché?

A questi interrogativi risponde una recente indagine di PageGroup da cui emerge che più di sette intervistati su 10 (il 73%) hanno dichiarato di aver volontariamente cambiato lavoro almeno una volta nella loro vita per fare carriera, per accrescere la propria retribuzione o i benefit. In particolare, il 41% ha dichiarato di voler acquisire maggiori responsabilità e dare una spinta alla propria carriera, il 36% per andare a ricoprire un nuovo ruolo o per lavorare in un nuovo ambito/settore, il 20%, invece, per ragioni economiche, per avere benefit più vantaggiosi, per motivi personali o per un disallineamento tra i propri valori e quelli dell’azienda.