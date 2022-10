ERG, annunciato l’avvio del parco eolico in Polonia

ERG annuncia l’avvio del parco eolico di Laszki in Polonia nella contea di Jarosław, nel sud-est del paese. Il parco, sviluppato e costruito internamente, è composto da diciotto turbine Vestas V100 da 2,0 MW per una capacità installata totale di 36 MW e una produzione complessiva a regime di circa 90 GWh annui, evitando l’emissione di 76 kt di CO2 ogni anno.

L’impianto beneficerà di una tariffa regolata, indicizzata all’inflazione, per una durata di 15 anni a partire dalla data di entrata in esercizio. Paolo Merli, CEO di ERG, ha commentato: “Con l’avvio del parco eolico di Laszki, che segue quello di Piotrkòw entrato in esercizio a luglio di quest’anno, la capacità totale installata in Polonia si attesta a 142 MW, in linea con i nostri obiettivi di crescita e diversificazione geografica del nostro portafoglio di generazione da fonti rinnovabili”.