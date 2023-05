Lagarde: questione energia cruciale per inflazione

Anche senza le forniture russe, la posizione europea è solida. Così la presidente della Bce, Christine Lagarde nel corso di un’intervista.

Abbiamo superato la stagione invernale senza razionamenti e senza interruzioni massicce. Questo grazie a tre fattori. Primo, in parte, il clima mite. In secondo luogo, la nostra capacità di trovare fonti di approvvigionamento alternative, in particolare di gas. E terzo, la capacità degli europei di ridurre effettivamente la loro domanda. Ma dobbiamo stare attenti e l’energia rimane una delle incertezze che possono influenzare la produzione futura e i numeri dell’inflazione.