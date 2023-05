Eni: via libera al dividendo annuale 2023 e nuovo cda

L’assemblea degli azionisti di Eni ha recentemente approvato il bilancio di esercizio relativo al 31 dicembre 2022. Nel corso dell’assemblea, è stata decisa l’attribuzione dell’utile, pari a 5,403 miliardi di euro, alla riserva disponibile. Inoltre, gli azionisti hanno stabilito la distribuzione di un dividendo annuale per il 2023 pari a 0,94 euro per ciascuna azione.

L’assemblea ha inoltre proceduto alla nomina del consiglio di amministrazione per la durata di tre esercizi. Il numero degli amministratori è stato fissato a 9 persone. I nuovi membri del consiglio includono Giuseppe Zafarana come Presidente indipendente, Claudio Descalzi come Consigliere e altri sette consiglieri, tra cui cinque indipendenti.