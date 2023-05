KKR compra CoolIT System per implementare i sistemi di raffreddamento dei data center

Nella giornata di oggi il fondo di private equity americano Kkr ha annunciato l’acquisizione per un importo ancora indefinito di CoolIT System. L’investimento di Kkr permette di sostenere la crescita della società in un contesto in cui continua ad aumentare la domanda di sistemi di raffreddamento per data center ad alta efficienza energetica.

CoolIT è un produttore di soluzioni avanzate di raffreddamento a liquido per l’informatica. In questo contesto, KKR prevede di potenziare la sua soluzione di raffreddamento a liquido diretto per soddisfare la crescente domanda di data center ad alta densità ed efficienza energetica.

“Le crescenti esigenze di dati e di elaborazione sono in rotta di collisione con le considerazioni sulla sostenibilità: si prevede che l’industria dei data center consumerà l’8% dell’energia mondiale entro il 2030. Come azienda, dal 2011 abbiamo impegnato più di 17 miliardi di dollari in infrastrutture digitali e profondamente apprezzo il ruolo mission-critical che svolge nel consentire la nostra economia”, ha dichiarato Kyle Matter, amministratore delegato e capo del team Global Impact di KKR in Nord America.

Infine, KKR questa settimana ha rivelato un ulteriore investimento di 250 milioni di dollari in Serentica Renewables.