Airbus: consegne aerei in calo del 10% ad aprile

Airbus ha consegnato circa 55 aerei ad aprile, in calo del 10% rispetto ai 61 del mese di marzo, secondo una fonte vicina alla questione. La carenza della catena di approvvigionamento e la mancanza di lavoratori stanno rallentando la produzione.

L’azienda, guidata dall’amministratore delegato Guillaume Faury, punta a consegnare 720 aerei entro la fine dell’anno. Tuttavia, le sfide nella supply chain e la carenza di personale stanno limitando la capacità di Airbus di aumentare rapidamente la produzione per soddisfare la crescente domanda.

Un portavoce di Airbus ha rifiutato di commentare, aspettando i risultati del primo trimestre dell’azienda in uscita oggi. Nel primo trimestre, Airbus ha consegnato 127 aerei, registrando un calo del 9% rispetto all’anno precedente e facendo scivolare l’azienda dietro a Boeing per la prima volta in quasi cinque anni.

Le sanzioni legate all’invasione russa in Ucraina hanno reso più difficile anche per Airbus, Boeing e i loro subappaltatori ottenere materie prime come il titanio, i cui prezzi sono aumentati. Le politiche Covid Zero della Cina hanno ulteriormente interrotto il flusso di componenti, mentre le carenze di manodopera post-pandemia hanno influenzato i fornitori.

Faury ha recentemente affermato che i problemi legati ai componenti potrebbero protrarsi fino alla fine del 2024 o addirittura fino al 2025. Clienti importanti come Air Lease hanno suggerito che i ritardi nelle consegne potrebbero estendersi ancora di più.