Juve, titolo in forte accelerazione in Borsa dopo patteggiamento con la Figc

Exploit in Borsa del titolo Juve che al momento segna un rialzo vicino al 7%.

Il club bianconero ha raggiunto un accordo con la Procura federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc) in merito alla controversia legata alla cosiddetta ‘manovra stipendi’. Il patteggiamento è stato approvato dal tribunale federale, come riportato sul sito della Corte. Il club bianconero dovrà pagare una sanzione di 718mila euro. Tale decisione pone fine alla disputa tra la Juventus e la Procura federale riguardante la gestione degli stipendi dei calciatori.

Oltre alla sanzione imposta al club, sono state decise anche una serie di ulteriori ammende per i dirigenti ed ex dirigenti coinvolti nella vicenda. Gli importi delle ammende saranno inferiori a quello stabilito per la Juventus, ma contribuiranno a chiudere definitivamente questo capitolo controverso nel mondo del calcio italiano.