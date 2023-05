Benzina: prezzi in aumento in vista del Ponte del 2 Giugno

I dati recenti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) mostrano un incremento dei prezzi dei carburanti in Italia: la benzina self service raggiunge 1,818 euro al litro, mentre il gasolio arriva a 1,662 euro al litro.

Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, esprime preoccupazione: “Ci chiediamo se si tratti di una speculazione in vista del ponte del 2 giugno. La tendenza al ribasso per la benzina, infatti, durava da oltre un mese, mentre per il gasolio addirittura da sei settimane. In soli sette giorni, un pieno di benzina da 50 litri è costato 55 centesimi in più, mentre per il gasolio si è registrato un aumento di 60 centesimi”.

Dona prosegue analizzando l’impatto delle politiche governative sui prezzi dei carburanti: “A causa delle accise ripristinate dal Governo, dal 2022 un litro di benzina costa oltre 17 centesimi in più, con un aumento del 10,6%, pari a 8 euro e 72 centesimi per un pieno. Questo significa 209 euro in più all’anno per una famiglia che effettua due rifornimenti al mese. Il gasolio, invece, grazie al calo dei prezzi all’ingrosso, risulta meno caro di oltre 4 centesimi (-2,7%), corrispondente a un risparmio di 2 euro e 28 centesimi per un rifornimento da 50 litri”.