JPMorgan Chase riduce personale First Republic: mille dipendenti a rischio

JPMorgan Chase ha deciso di tagliare circa mille posti di lavoro presso First Republic, la banca californiana recentemente salvata dall’istituto finanziario di New York. Secondo quanto riporta Ft, i tagli riguardano diverse attività di First Republic e corrispondono a circa il 15% dei suoi 7mila dipendenti.

I lavoratori interessati dai tagli sono stati informati giovedì da JPMorgan che non avrebbero ricevuto un’offerta di trasferimento presso la società controllante. Questa decisione rappresenta un duro colpo per i dipendenti di First Republic, che hanno già vissuto due mesi difficili a causa della situazione finanziaria della banca.

Il salvataggio di First Republic, avvenuto all’inizio del mese, è stato un’operazione frettolosa e necessaria per scongiurare ulteriori problemi finanziari. Tuttavia, le conseguenze di questa azione si ripercuotono ora sui dipendenti della banca californiana, che si trovano a dover affrontare il rischio di perdere il proprio posto di lavoro in un momento già difficile.