DiaSorin: accordo con test MeMed Bv e piattaforma MeMed Key

DiaSorin Italia firma con MeMed un accordo di distribuzione nel mercato italiano per il test diagnostico MeMed Bv e la piattaforma analitica MeMed Key. Il comunicato ufficiale sottolinea che DiaSorin Italia metterà a disposizione il test MeMed Bv sulle piattaforme proprietarie Liaison Xl e Liaison Xs, già utilizzate nei laboratori centralizzati per analisi ad alto volume, e sulla piattaforma MeMed Key, ideata per rispondere alle necessità di strumentazione compatta e compatibile con le nuove realtà sanitarie decentralizzate.