Johnson & Johnson acquisisce V-Wave per 600 milioni di dollari

Johnson & Johnson, leader nel settore farmaceutico americano, ha annunciato l’acquisizione di V-Wave, una società privata che sviluppa trattamenti innovativi per l’insufficienza cardiaca. L’accordo prevede un pagamento iniziale di 600 milioni di dollari, con ulteriori pagamenti regolatori e commerciali che potrebbero raggiungere 1,1 miliardi di dollari.

V-Wave sarà integrata in Johnson & Johnson MedTech, rafforzando la posizione dell’azienda come leader nelle soluzioni per le malattie cardiovascolari.