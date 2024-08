Sky e CityFibre, partnership per la banda larga in fibra ottica

Sky e CityFibre hanno annunciato una nuova partnership a lungo termine che permetterà a Sky di sfruttare la rete in fibra ottica di CityFibre per fornire servizi di banda larga ai propri clienti. Questa collaborazione, che prenderà il via il prossimo anno, rappresenta un colpo significativo per BT Group, che finora ha ospitato i 5,7 milioni di clienti Sky sulla sua rete Openreach.

CityFibre, la più grande rete indipendente di banda larga completamente in fibra ottica nel Regno Unito, attualmente copre 3,8 milioni di abitazioni. Con il supporto del Piano Goigabit del governo britannico, l’azienda mira a estendere la copertura a 8 milioni di abitazioni nei prossimi anni, inclusi i territori più remoti.