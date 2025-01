Johnson & Johnson acquisisce Intra-Cellular Therapies per 14,6 miliardi di dollari

Johnson & Johnson, leader mondiale nel settore farmaceutico, ha recentemente siglato un accordo definitivo per l’acquisizione di Intra-Cellular Therapies. L’operazione, valutata a 14,6 miliardi di dollari, prevede l’acquisto di tutte le azioni in circolazione della società biofarmaceutica al prezzo di 132,00 dollari per azione in contanti.

Intra-Cellular Therapies è conosciuta per la sua focalizzazione sullo sviluppo e la commercializzazione di terapie innovative per i disturbi del sistema nervoso centrale. Questa acquisizione permetterà a Johnson & Johnson di ampliare il proprio portafoglio nel settore delle neuroscienze, un campo in cui l’azienda vanta una tradizione di quasi 70 anni. Joaquin Duato, CEO di Johnson & Johnson, ha dichiarato: “Basandosi sulla nostra tradizione di quasi 70 anni in neuroscienze, questa opportunità unica di aggiungere Intra-Cellular Therapies alla nostra attività di medicina innovativa dimostra il nostro impegno nel trasformare l’assistenza e far progredire la ricerca in alcuni dei disturbi neuropsichiatrici e neurodegenerativi più devastanti di oggi.”