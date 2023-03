Bce, Enria: necessaria vigilanza forte mai come in questo momento

Necessaria più che mai come in questo momento una vigilanza forte. Così il presidente del consiglio di vigilanza della Bce, Andrea Enria, alla conferenza annuale sulla vigilanza bancaria a Francoforte, organizzata da Handelsblatt.”Nonostante i significativi miglioramenti realizzati dalle banche europee per rafforzare la propria posizione patrimoniale e di liquidità e migliorare la qualità degli attivi, gli eventi attuali confermano che è più che mai necessaria una vigilanza forte e rigorosa ed è questo che ci impegniamo ad offrire” ha detto Enria.

Lo ha detto