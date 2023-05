Italgas: offerta vincolante per acquisire partecipazioni Veolia nel settore idrico

Italgas ha recentemente presentato un’offerta vincolante per l’acquisto delle partecipazioni detenute dal gruppo francese Veolia in diverse società attive nel settore idrico nelle regioni Lazio, Campania e Sicilia. Questa mossa arriva dopo la comunicazione del 14 marzo, in cui Italgas aveva annunciato di aver avviato trattative in esclusiva con Veolia.

In una nota ufficiale, Italgas ha confermato l’avanzamento delle trattative in corso con il gruppo Veolia per l’acquisizione delle partecipazioni. Le due aziende sono ora in fase avanzata di negoziazione, con l’obiettivo di raggiungere un accordo che permetta ad Italgas di espandere la sua presenza nel mercato dei servizi idrici in Italia, in particolare nelle tre regioni coinvolte.

L’eventuale acquisizione delle quote di Veolia da parte di Italgas potrebbe avere un impatto significativo sul settore idrico italiano, permettendo all’azienda di rafforzare la sua posizione nel mercato e di migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti ai cittadini delle regioni interessate. Tuttavia, l’operazione è ancora soggetta all’approvazione delle autorità competenti e alla conclusione delle trattative tra le parti coinvolte.