Visco, PNRR strategia a lungo termine per trasformazione economica e innovazione tecnologica

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) va considerato come parte integrante di una strategia più ampia e a lungo termine, volta a favorire la trasformazione della nostra economia, sostiene Visco.

La rende ancor piu’ necessaria l’ineludibile, duplice sfida che ci attende: ineludibile se si vuole, da un lato, contrastare il cambiamento climatico e i suoi effetti – cosi’ deleteri, come drammaticamente ancora una volta dobbiamo oggi registrare – e, dall’altro, stimolare una diffusione ampia e sicura dell’innovazione tecnologica, in primo luogo digitale. Per la transizione “serviranno tempi relativamente lunghi, tali da coinvolgere piu’ legislature; gli obiettivi vanno perseguiti con costanza e lungimiranza e con il consenso diffuso dei cittadini. Il successo dipendera’ dalla capacita’ di unire all’azione pubblica un’adeguata risposta del sistema produttivo e finanziario. Si creeranno nuove opportunità, ma saranno necessari anche ingenti investimenti, un’efficiente allocazione del risparmio e una corretta gestione dei rischi”.