Italgas chiude 2022 con ricavi per oltre €1,5 miliardi e utile netto in aumento di oltre il 7%. Sale il dividendo proposto

In una Piazza Affari tinta di rosso, il titolo Italgas si muove in controtendenza trovandosi al momento in rialzo dell’1,26% a quota 5,22 euro ad azione.

Nella giornata di ieri la società ha approvato i risultati consolidati al 31 dicembre 2022. Nel dettaglio, il gruppo ha chiuso il 2022 con ricavi totali adjusted pari a 1.537,3 milioni di euro, in aumento di oltre il +12% e si riferiscono ai ricavi regolati distribuzione gas naturale

(1.313,5 milioni di euro) e a ricavi diversi adjusted (223,8 milioni di euro).

I ricavi regolati distribuzione gas aumentano di 19,0 milioni di euro rispetto al 2021 per effetto dell’aumento dei ricavi di vettoriamento (25,7 milioni di euro) in parte compensato dalla diminuzione degli altri ricavi regolati distribuzione gas (-6,7 milioni di euro).

Il margine operativo lordo (EBITDA) adjusted si è attestato a 1.082,7 milioni di euro, in aumento del +7,3%; mentre l’utile netto adjusted attribuibile al Gruppo è pari a 395,7 milioni di euro, in aumento del +7,6% rispetto all’esercizio 2021.

Nel periodo sono stati realizzati 814,3 milioni di euro di investimenti dedicati principalmente alla trasformazione digitale, alla metanizzazione della Sardegna e al repurposing delle reti al fine di abilitarle alla distribuzione di gas rinnovabili (nell’immediato biometano e nel medio periodo idrogeno e metano sintetico).

Nel 2022 sono stati posati 332 km di nuove condotte in tutta Italia.

Il consiglio di Amministrazione di Italgas ha proposto la distribuzione di un dividendo di 0,317 euro per azione (+7,5% rispetto al 2021).

Intanto, gli analisti di Equita mantengono “hold” come view sul titolo Italgas con prezzo obiettivo a quota 6,1 euro.