Europa parte in rosso in scia a Wall Street, Piazza Affari a -2,6%

Avvio in forte calo per le borse europee e per Piazza Affari, in linea con le performance di Wall Street e dei mercati asiatici. Il Ftse Mib apre in ribasso del 2,6% sotto quota 27.000 punti, con banche e finanziari sotto pressione e acquisti sui titoli difensivi. Arretrano in particolare Bper (-5%), Unicredit (-4,7%) e Finecobank (-4,6%) mentre viaggiano in controtendenza le utilities Terna (+1,1%), Italgas (+1,1%) e Snam (+0,3%).

A scatenare le vendite, la bancarotta della banca specializzata in criptovalute Silvergate (-42%) e il crollo del titolo statunitense SVB Financial, precipitato del 60% dopo aver annunciato un aumento di capitale di oltre 2 miliardi di dollari volto a compensare le perdite sofferte con la vendita di un portafoglio costituito soprattutto da Treasuries Usa.

Annunci che hanno scatenato un’ondata di smobilizzi a Wall Street: il Nasdaq Composite ha perso il 2,05%, mentre lo S&P 500 è sceso dell’1,85%. Il Dow Jones ha chiuso a -1,66%, scendendo al di sotto della media mobile in 200 giorni per la prima volta dallo scorso 9 novembre.

Il tutto, alla vigilia del dato chiave sul mercato del lavoro in uscita oggi pomeriggio, che secondo le attese dovrebbe evidenziare per il mese di febbraio 225 mila nuove buste paga, dopo le 517 mila del mese precedente, e un tasso di disoccupazione stabile al 3,4%.

I numeri saranno da valutare in ottica di politica monetaria, dopo le ultime indicazioni restrittive giunte da Powell e colleghi che hanno riaperto ad un’accelerazione del ritmo di rialzo dei tassi e ad un tasso terminale più elevato.

Sul Forex, il cambio euro/dollaro si attesta a 1,058 e il dollaro/yen è sostanzialmente invariato a 136,1 dopo la conferma della politica monetaria accomodante della Bank of Japan nell’ultima riunione guidata da Kuroda. Fra le materie prime, petrolio (Brent) in calo sotto gli 81 dollari al barile

Rendimenti obbligazionari in forte calo, con il tasso sul decennale italiano al 4,28% ma lo spread Btp-Bund risale in area 180 punti base. Fra i Treasury statunitensi, il biennale scende sotto il 4,8% e il decennale al 3,81%.