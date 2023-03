Istat: nel 2022 pressione fiscale pari al 43,5%

Nel 2022 le entrate totali delle Amministrazioni pubbliche sono cresciute del 7,9% rispetto all’anno precedente.

Così rende noto l’Istat secondo cui l’incidenza sul Pil è pari al 48,8%. Le entrate correnti hanno registrato un aumento del 7,1%, attestandosi al 47,9% del Pil. In particolare, le imposte dirette sono cresciute dell’8,5%, principalmente per l’aumento dell’IRPEF e dell’IRES.

La pressione fiscale complessiva (ammontare delle imposte dirette, indirette, in conto capitale e dei contributi sociali in rapporto al Pil) è risultata pari al 43,5%, in aumento rispetto all’anno precedente, per effetto della crescita delle entrate fiscali e contributive (+7%) superiore rispetto a quella del Pil a prezzi correnti.