Italia: Pil 2022 al 3,7%, rapporto debito/Pil in calo al 144,7%

Nel 2022 l’economia italiana ha registrato una crescita del 3,7% in volume. Lo ha reso noto l’Istat, ritoccando al ribasso le stime dello scorso 31 gennaio che indicavano un’espansione dell’economia pari al 3,9%. I dati sono in linea con le stime della Nadef di novembre 2022.

La domanda nazionale al netto delle scorte ha contribuito positivamente alla dinamica del Pil per 4,6 punti percentuali, mentre l’apporto della domanda estera netta è stato negativo per 0,5 punti e quello della variazione delle scorte per 0,4 punti.

Per quel che riguarda i flussi con l’estero, le esportazioni di beni e servizi sono salite del 9,4% e le importazioni del 11,8%.

Il rapporto debito/Pil in Italia è sceso nel 2022. Le rivelazioni Istat indicano per lo scorso anno un rapporto al 144,7% contro il 149,8% del 2021. Il dato è migliore delle stime della Nadef che indicavano per lo scorso anno un debito al 145,7% del Pil.