Intonazione positiva in Europa con tutti i principali indici sopra la parità

Partenza positiva ma leggermente al di sopra della parità e con pochi volumi per i principali indici europe. L’indice Eurostoxx 50 si trova sulla parità 3.760 punti. Lo stesso per Piazza Affari che avvia l’ultimo giorno di contrattazione settimanale in rialzo dello 0,15% trovandosi così a quota 22.895 punti. Positività anche sull’Ibex 35 (+0,20% e sul Dax 30 di Francoforte che avvia la seduta a 13.700 punti (0,19%). Bene anche il Cac 40 francese (0,15%), ma anche l’indice portoghese Psi che si trova in rialzo dello 0,31%.