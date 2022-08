La settimana si chiude con diversi spunti macro in arrivo dall’Europa e dagli Usa. A cominciare dai dati inglesi, con la pubblicazione alle 8 del Pil e della produzione industriale. In uscita anche per la zona euro il dato sulla produzione industriale. Nel pomeriggio dagli Usa è invece previsto l’aggiornamento con il dato preliminare di agosto relativo alla fiducia dei consumatori calcolato dall’università del Michigan.