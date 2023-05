Intelligenza artificiale, Google annuncia upgrade al chatbot Bard. La novità PaLM 2

11/05/2023 07:19

Donald Trump aizza i repubblicani contro i democratici nello scontro sul tetto sul debito Usa, lanciando un appello in cui li invita a provocare anche un default, nel caso in cui le controparti non raggiungessero un accordo volto a tagliare la spesa. “Dico ai repubblicani che sono là fuori, uomini del Congresso, senatori – ha […]