Inghilterra, il Liverpool è in vendita: i proprietari valutano le offerte

Il Liverpool, storico club di Premier League nonché uno dei più vincenti d’Europa, è in vendita. Rumors provenienti da Oltremanica, ripresi dal sito The Atletic, hanno diffuso la notizia nelle ultime ore.

Fenway Sports Group Holdings (FSG), proprietario dei Reds dal 2010, quando acquistò il club da George Gillett e Tom Hicks, si dice aperto ad offerte, e starebbe lavorando con Golmans Sachs e Morgan Stanley nel valutare l’interesse dei potenziali acquirenti.

Nei giusti termini e condizioni prenderemmo in considerazione nuovi azionisti, sempre nell’interesse del Liverpool come club”, spiega FSG al The Athletic. “FSG ha ricevuto spesso manifestazioni di interesse da parte di terzi che cercavano di diventare azionisti di Liverpool”, si legge ancora.