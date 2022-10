Immobiliare: prezzi case in calo dell’1% nel III trimestre

In calo i prezzi delle case in Italia nel III trimestre dell’anno, arrivati a segnare una flessione dell’1% ad una media di 1.808 euro/m². Così idealista, secondo cui i prezzi delle abitazioni restano però in terreno positivo, con un incremento dell’1,1% rispetto al terzo trimestre 2021,

secondo l’Ufficio Studi di idealista, portale immobiliare leader per sviluppo tecnologico. “I prezzi delle

abitazioni hanno registrato un andamento ribassista dopo i mesi estivi, che però è prematuro collegare direttamente all’aumento dei tassi sui mutui ipotecari” ha commentato Vincenzo De Tommaso, responsabile dell’Ufficio studi di idealista secondo cui “tuttavia, dopo i livelli record raggiunti a cavallo tra la fine dello scorso anno e l’inizio del 2022,

c’è una tendenza al rallentamento della domanda, mentre sul fronte dei prezzi si vede ancora un trend positivo nei principali mercati come Milano, Napoli, Bologna, Torino e Roma. È plausibile che si torni a un mercato a più velocità, dove le zone caratterizzate da una pressione maggiore della domanda sull’offerta potrebbero ignorare i rialzi dei tassi poiché hanno una domanda tale da assorbire altri aumenti di prezzo, mentre in quelli in cui il rapporto tra domanda e offerta è più equilibrato, l’aumento dei tassi potrebbe fisiologicamente avere un impatto sulle quotazioni delle abitazioni”.