Illimity: partnership industriale di lungo periodo con Engineering

illimity Bank ha siglato un accordo di collaborazione industriale di lungo periodo con il Gruppo Engineering, avente ad oggetto la piattaforma informatica di illimity, la sua commercializzazione a soggetti terzi e il suo sviluppo futuro.

Grazie all’accordo, la Banca potrà accelerare nel percorso che le consentirà di valorizzare pienamente e accrescere ulteriormente il potenziale di mercato dei propri asset informatici, riconosciuti d’avanguardia nel mondo bancario. Engineering amplierà il portafoglio di soluzioni, applicativi e piattaforme da offrire al proprio mercato di riferimento, e, parallelamente, quale partner tecnologico della Banca, supporterà illimity negli sviluppi futuri della propria piattaforma.

La partnership potrà generare significative sinergie tecnologiche e commerciali con conseguenti benefici attesi per entrambe le società.

Nel dettaglio, l’accordo raggiunto prevede la vendita di una copia dei codici sorgente della piattaforma IT da illimity a Engineering e il diritto di esclusiva per Engineering alla commercializzazione della stessa per il periodo 2023-2032 (eventualmente estendibile) a fronte di un corrispettivo di 55,5 milioni di euro che sarà contabilizzato da illimity nel 2023 e versato nel periodo 2023-2026, a cui potranno aggiungersi ulteriori complessivi 4,5 milioni nel periodo 2024-2032 a fronte degli aggiornamenti successivi della piattaforma messi a disposizione da illimity che Engineering ha la facoltà di acquisire.

L’accordo prevede, inoltre, il pagamento da Engineering a illimity di significativi volumi di royalties sui risultati che saranno realizzati da Engineering attraverso l’offerta a terzi della piattaforma di illimity (con modalità on premise e SaaS), di singole applicazioni di essa, o in taluni casi di servizi di Banking as a Service, nel periodo 2023-2032.

Nell’ambito dell’accordo è stato previsto un contratto di assistenza per servizi professionali erogati da Engineering a favore di illimity, di società del Gruppo o, in generale, dell’ecosistema illimity nonché di soggetti terzi da questa presentati, per 15 milioni di euro l’anno (oltre IVA) garantiti per il periodo 2023-2032. Questi rappresentano una parte degli investimenti e spese per fornitura di servizi informatici già pianificati dalla Banca nei prossimi anni, ed in parte già ricomprendono servizi forniti da società del Gruppo Engineering.

illimity e Engineering si sono impegnate a definire entro il 30 giugno p.v. i contratti di dettaglio in esecuzione degli impegni vincolanti assunti (long form agreement) con l’accordo.