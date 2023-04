RES: Al via il bookbuilindg, prevista ammissione su EGM entro inizio maggio

RES, società che opera da oltre 30 anni nel settore della Circular Economy e della sostenibilità ambientale, ha avviato il bookbuilding ai fini dell’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie su Euronext Growth Milan (EGM).

La Società molisana ha presentato in data 13 aprile la comunicazione di pre-ammissione alle negoziazioni con obiettivo di debuttare entro l’inizio del mese di maggio 2023.

RES, acronimo di Recupero Etico Sostenibile, si occupa dell’intero processo della gestione dei rifiuti, dalla selezione al trattamento e trasformazione funzionali alla rigenerazione e al recupero dei rifiuti e al riutilizzo come materie prime di produzione.

Nel corso degli anni, la strategia del Gruppo ha visto una progressiva riduzione del ricorso alla discarica come forma di smaltimento finale dei rifiuti, privilegiando il recupero, sia di materiali che energetico, funzionale alla re-immissione nel ciclo produttivo. In questo senso, riveste un ruolo chiave il Centro di Ricerca e Sviluppo di Pozzilli, che fa leva sul know-how acquisito nel settore dei rifiuti per fare attività di ricerca funzionale all’implementazione di nuove iniziative industriali in ambito Circular Economy.

Al 31 dicembre 2022, RES ha registrato un valore della produzione pari a Euro 17,9 milioni di Euro e un Ebitda Adjusted pari a Euro 3,6 milioni