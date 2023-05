HP: calo del fatturato nel Q2 2023 a -21,7%

HP, l’importante azienda americana produttrice di PC e stampanti, ha riportato un calo del 21,7% (-18,0% a valuta costante) nel fatturato netto del secondo trimestre fiscale 2023, terminato il 30 aprile 2023. Il risultato, pari a 12,9 miliardi di dollari, è inferiore alle previsioni degli analisti di Refinitiv, che stimavano 13,1 miliardi di dollari.

Nello specifico, la divisione Personal Systems ha registrato un fatturato di 8,2 miliardi di dollari, con un calo del 29% su base annua (-25% a valuta costante) e un margine operativo del 5,4%. I ricavi netti di Personal Systems nel segmento consumer sono diminuiti del 39%. Per quanto riguarda la divisione Printing, il fatturato è stato di 4,7 miliardi di dollari, in calo del 5% su base annua (-2% a valuta costante) e un margine operativo del 19%.

Nonostante la riduzione del fatturato, l’EPS (Earnings Per Share) di HP ha mostrato un aumento, risultando pari a 1,07 dollari, rispetto agli 0,94 dollari dello stesso periodo dell’anno precedente. Questo dato supera la previsione fornita in precedenza, che si attestava tra 0,40 e 0,50 dollari. Tuttavia, l’EPS rettificato è sceso a 0,80 dollari, rispetto all’1,08 dell’anno precedente, ma rimane all’interno delle previsioni fornite in precedenza (tra 0,73 e 0,83 dollari). Gli analisti avevano previsto un valore di 0,76 dollari.