American Airlines alza le previsioni di profitto grazie alla maggiore domanda e al carburante più economico

American Airlines ha alzato le previsioni di utile rettificato per il secondo trimestre grazie alla forte domanda di viaggi e al calo dei prezzi del carburante.

Secondo le stime di American, gli utili rettificati per azione saranno compresi tra 1,45 e 1,65 dollari, rispetto alla precedente previsione di 1,20-1,40 dollari per azione. La compagnia aerea con sede a Fort Worth, in Texas, ha dichiarato di aspettarsi che i ricavi unitari nei tre mesi che si concluderanno il 30 giugno saranno inferiori dell’1%-3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un miglioramento rispetto alla precedente previsione di un calo del 4%.

Le azioni dell’American sono salite di circa il 2% nelle contrattazioni premercato.