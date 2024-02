Gruppo Webuild: nuovo contratto per manutenzione su autostrada A25

Il Gruppo Webuild continua a espandersi nel settore della manutenzione stradale e viadotti, avendo recentemente acquisito un contratto significativo per lavori nel Centro Italia. Questo nuovo incarico, del valore di 131 milioni di euro, è stato assegnato in consorzio da Cossi Costruzioni, una società controllata dal gruppo, per la progettazione e l’adeguamento strutturale di quattro importanti viadotti sull’autostrada A25 Torano-Pescara, sottolineando l’importanza di questi lavori per la sicurezza delle infrastrutture stradali nazionali.

Il consorzio guidato da Cossi Costruzioni, detenendo una partecipazione del 60%, vede la collaborazione di MGA (appartenente al Reway Group con una quota del 25%) e Spic (con il 15%). L’obiettivo principale di questa iniziativa è quello di garantire la sicurezza sulla rete stradale, con una stima di creazione di circa 200 posti di lavoro, inclusi lavoratori diretti e terzi.

Questo importante contratto è stato commissionato dal Commissario Straordinario per la sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle autostrade A24 e A25, inserendosi perfettamente nel più ampio programma ‘Strade Sicure’. Il progetto è finanziato dal Pnc, un piano di investimenti che si affianca al Pnrr, a conferma dell’impegno nella manutenzione e sicurezza delle infrastrutture stradali italiane.