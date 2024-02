Saras: discussioni con Vitol ma rumors non veri

Saras ha risposto in una nota alle indiscrezioni di stampa odierne sulla trattativa con Vitol. “Con riferimento agli articoli di stampa relativi alla partecipazione detenuta dagli azionisti Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, Angel Capital Management S.p.A. e Stella Holding S.p.A., gli stessi comunicano che, ancorché esistano discussioni in corso con Vitol, le affermazioni di stampa non corrispondono alla realtà”.

E’ quanto si legge nella di Saras, le cui azioni nel frattempo viaggiano in rialzo del 10% a Piazza Affari. “Gli azionisti – conclude la nota – si riservano di valutare eventuali iniziative a tutela degli interessi degli stessi e di Saras”.