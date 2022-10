GIGLIO.COM: ricavi vendite in crescita del 32% nel terzo trimestre

Nei primi nove mesi ricavi di vendita pari a 33,5 milioni di euro e Gross Merchandise Value (GMV) pari a 37,5 milioni di euro, rispettivamente +39% e +41% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. GIGLIO.COM alza il velo sui conti trimestrali che si chiudono con vendite in crescita.

Nel dettaglio il terzo trimestre del 2022 di GIGLIO.COM chiude con Ricavi delle Vendite pari a 11,3 milioni di euro, in crescita del 32% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, e con GMV pari a 12,9 milioni di euro, in crescita del 35% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’Internazionalizzazione si conferma un asset fondamentale della strategia, con due terzi del GMV del terzo trimestre proveniente da mercati esteri come diretta conseguenza delle eccezionali performance in MENA (+83%), Nord-America (+58%) e APAC (+41%) dove brilla la crescita del mercato cinese (+110%). In costante aumento la fedeltà dei clienti con uno spending medio per cliente che nel corso del trimestre si attesta in aumento del 9% rispetto allo stesso periodo del 2021. “Nonostante le complessità dell’attuale contesto macroeconomico, abbiamo continuato a crescere in modo costante in tutti i mercati internazionali grazie ad oculati investimenti in brand awareness, tecnologia proprietaria e marketing automation. Tutto questo, unito alla solidità del modello di business, ci consente di registrare dei risultati che sovraperformano il mercato e di guardare fiduciosi all’obiettivo di confermare le nostre ambizioni di crescita.” – ha commentato Giuseppe Giglio, Presidente e Amministratore Delegato di GIGLIO.COM.