Iren: attesa trimestrale debole, stima utili ridotta del 9% sul 2022 ( analisti)

Trimestrale debole è quella che Equita si attende per Iren con Ebitda in decrescita su base annua prevalentemente per la debole contribuzione dell’area mercato, che ci attendiamo impattata dagli elevati costi commodities.

Sul trimestre gli analisti della Sim si attendono Ebitda a 190 milioni, Net Income a 9 milioni di euro e Nfp a €-3,750mn. Sui 9 mesi Equita si attende Ebitda a 754milioni Net Income a 143 mln e Net Income adj a 173 mln(-28% YoY). Ridotta la stima di Utile del -9% sul 2022 e del -6% sul 2023 principalmente includendo un maggior livello di accantonamenti e oneri finanziari anche in coseguenza dell’aumento dei tassi di interesse.