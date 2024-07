Giappone: inflazione PPI cresce a un ritmo inferiore alle stime. Borsa Tokyo in rialzo

In Giappone nel mese di giugno l’indice dei prezzi alla produzione, tra i parametri più importanti per monitorare il trend dell’inflazione, ha segnato un rialzo su base mensile dello 0,2%, a un ritmo inferiore rispetto al +0,4% atteso dal consensus degli analisti, avanzando del 2,9% su base annua, in linea con le aspettative.

L’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo reagisce con un rialzo pari a +0,43% a quota 41,756.86 punti.