Germania: a dicembre produzione industriale a -3,1% m/m

A dicembre in Germania la produzione industriale segna -3,1% da -0,7% atteso su base mensile e da +0,2% precedente rivisto a +0,4%, come rende noto Destatis.

Si tratta di una forte perdita rispetto alle stime, poiché la produzione industriale tedesca ha sofferto verso la fine dell’anno, dopo una lieve ripresa all’inizio del 2022 dal crollo della pandemia. L’indice di produzione corretto per il calendario è risultato inferiore del 3,9% rispetto a dicembre 2021. Questo non è un buon segno per il miglioramento delle prospettive economiche del settore manifatturiero.