Ue: a dicembre vendite al dettaglio a -2,7% m/m, -2,8% a/a

Nel mese di dicembre le vendite al dettaglio della zona euro segnano – 2,7% da +0,8% precedente rivisto a +1,2%. Su base annua il dato segna -2,8% come precedente. Si tratta di un calo notevole delle vendite al dettaglio dell’area dell’euro verso la fine dello scorso anno, con il volume del commercio al dettaglio che è diminuito del 2,9% per i prodotti alimentari, le bevande e il tabacco e del 2,6% per i prodotti non alimentari, mentre è cresciuto del 2,3% per i carburanti per autotrazione. Nel complesso del 2022, il commercio al dettaglio nella regione è cresciuto dello 0,7%, un dato che avrebbe potuto essere migliore se non fosse stato per l’aumento dell’inflazione.