Generali: risultato operativo da record nel 2022 (6,5 mld), dividendo da €1,16

Nel 2022 Generali ha raggiunto il miglior risultato operativo di sempre, con premi e utile netto in ulteriore crescita ed una posizione di capitale estremamente solida.

I premi lordi ammontano a € 81,5 miliardi (+1,5%); in forte crescita il Danni (+9,8%), in particolare nel non auto. Raccolta netta Vita resiliente a € 8,7 miliardi, interamente concentrata nelle linee unit-linked e puro rischio e malattia, in linea con la strategia del Gruppo.

Il risultato operativo, da record, è pari a € 6,5 miliardi (+11,2%), principalmente guidato dal Vita, insieme alla crescita del Danni. Il Combined Ratio si fissa a 93,2% (+2,4 p.p.). Da segnalare l’eccellente New Business Margin a 5,35% (+0,86 p.p.).

L’utile netto è in crescita del 2,3% a 2,9 miliardi, mentre l’utile netto normalizzato – senza l’impatto delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalle acquisizioni e dismissioni – nel 2022 coincide con il risultato del periodo e risulta in crescita del 4,2%. Nel 2021 si attestava a € 2.795 milioni, calcolato escludendo € 52 milioni relativi all’operazione di acquisizione del controllo e dei costi straordinari legati all’integrazione del gruppo Cattolica.

Per quanto riguarda la posizione di capitale, il Solvency Ratio è pari al 221% (227% nel FY 2021).

La proposta di dividendo per azione a € 1,16 (+8,4%) conferma il focus del Gruppo sulla remunerazione degli azionisti.