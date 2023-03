Piazza Affari fanalino di coda (-4%), banche a picco

Seduta nera per le borse europee e in particolare per Piazza Affari, zavorrata dalle vendite sui titoli bancari. Il Ftse Mib chiude in calo del 4% a 26.183 punti, con Bper (-9,5%), Unicredit (-9%), Banco Bpm (-8,1%) e Banca Mediolanum (-7,8%) in coda al listino principale di Milano. In controtendenza le utilities, sostenute dal calo dei rendimenti obbligazionari, con acquisti su Italgas (+1,05%), Terna (+0,6%) e Snam (+0,6%).

Nel frattempo, Wall Street recupera parzialmente terreno ma le banche restano sotto pressione con i tonfi di First Republic (-64%) e Western Alliance (-61%).

Dopo il fallimento di SVB e la chiusura di Signature Bank, le autorità statunitensi sono intervenute per tutelare i depositi e la Fed ha varato un nuovo programma di prestiti (BTFP) per gli istituti con problemi di liquidità. A questo si sono aggiunte le rassicurazioni del presidente americano Biden, che tuttavia non sono bastate a evitare altre perdite.

Il sell-off sulle banche è stato accompagnato da un ritorno degli acquisti sull’obbligazionario, che ha spinto al ribasso i rendimenti dei titoli di Stato. Fra i Treasury statunitensi, il biennale scende al 4,13% e il decennale si ridimensiona al 3,51%. Lo spread Btp-Bund si amplia a oltre 190 punti base, con il rendimento del titolo italiano in discesa al 4,19%.

Sul Forex, il cambio euro/dollaro risale oltre 1,07 e il dollaro/yen si deprezza a 133,2. Fra le materie prime, il petrolio (Brent) scivola a 81,4 dollari al barile e l’oro supera i 1.910 dollari l’oncia.

Domani l’attenzione si focalizzerà sui dati dell’inflazione statunitense, decisivi in chiave Fed. Alla luce del nuovo scenario, gli analisti hanno ridotto le possibilità di una stretta da 50 punti base nella riunione della prossima settimana, ma un report peggiore delle attese potrebbe confondere le acque.

Giovedì invece toccherà alla Bce annunciare un ritocco da mezzo punto percentuale, ma bisognerà capire soprattutto se Lagarde e colleghi lasceranno aperta la porta ad altri interventi restrittivi a maggio e nelle riunioni successive.